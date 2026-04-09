Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе вновь затопило проезд под железнодорожным мостом. Об этом сообщается в группе Качкашурского территориального отдела в соцсети «ВКонтакте».

Железнодорожный мост располагается перпендикулярно дороге Качкашур – Семеновский. Ежегодно в период паводка проезд под сооружением затапливает.

Весна 2026 года не стала исключением, и на дороге разлилась вода. В связи с этим проезд по данному участку дороги временно закрыли. В период ограничений транспорт ездит в объезд через Глазов.

Водителей просят соблюдать временные ограничения.