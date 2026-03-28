В Вавожском районе из-за подъема воды в реке Вала готовятся к закрытию Гуляевского моста

10:58, 28 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Вавожском районе из-за подъема воды в реке Вала готовятся к закрытию Гуляевского моста
10:58, 28 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Вавож\n#Удмуртия\n#паводок
Источник фото: Сергей Зорин
Для граждан готовят объездной путь.

Вавож. Удмуртия. Глава Вавожского района Сергей Зорин сообщил об ухудшении паводковой обстановки в муниципалитете. В связи с прогнозируемым подъемом уровня воды в реке Вала, в ближайшие дни возможно закрытие моста в деревне Гуляево. 

Сооружение каждый год уходит под воду во время весеннего половодья. 25 марта здесь провели подготовительные работы: расчистили конструкции моста и подготовили перила к демонтажу.

В администрации района уже разработан объездной маршрут на случай закрытия переправы. Его протяженность составит 37 километров: Вавож – Нюрдор-Котья – Лыстем – Какмож – Нижний Юсь – станция Гуляевская ж/д площадка – д. Гуляево.

10:58, 28 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Вавож\n#Удмуртия\n#паводок