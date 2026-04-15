Затопленный во время половодья пляж Глазова приведут в порядок к началу купального сезона

14:30, 15 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Затопленный во время половодья пляж Глазова приведут в порядок к началу купального сезона
#Глазов #Удмуртия #пляж #паводок #уборка
Источник фото: ИА «Сусанин»
Периодически на него завозят дополнительный песок, так как вода уносит часть с собой.

Глазов. Удмуртия. В период половодья в Глазове река Чепца вышла из своих берегов, из-за чего городской пляж полностью ушёл под воду. «Сусанин» узнал, наносит ли разлив реки ущерб и как его возмещают? 

В администрации Глазова нам рассказали, что территорию городского пляжа Глазова затапливает ежегодно, и это вполне стандартная ситуация. Вода может вынести на берег ил и мусор, но не вредит пляжному оборудованию, так как кабинки, волейбольная сетка, навесы, скамейки и урны выставляются только на время пляжного сезона. Сейчас всё это оборудование находится на хранении.

Так как вода уносит с собой песок, то периодический на пляж привозят новый. В 2023 году было завезено 1000 тонн песка.

Также ежегодно в рамках муниципального контракта подрядчик приводит пляж в порядок. Специалисты проводят работы по рыхлению песка, косят траву в прибрежной зоне, убирают мусор, выставляют пляжное оборудование и содержат пляж всё лето.

К началу купального сезона, а обычно это начало июня, общественная территория будет готова принимать отдыхающих.

Напомним, что в Ижевске ищут подрядчика на содержание городского пляжа. Начальная цена контракта составляет 660 тыс. рублей. 

