Глазов. Удмуртия. В период половодья в Глазове река Чепца вышла из своих берегов, из-за чего городской пляж полностью ушёл под воду. «Сусанин» узнал, наносит ли разлив реки ущерб и как его возмещают?

В администрации Глазова нам рассказали, что территорию городского пляжа Глазова затапливает ежегодно, и это вполне стандартная ситуация. Вода может вынести на берег ил и мусор, но не вредит пляжному оборудованию, так как кабинки, волейбольная сетка, навесы, скамейки и урны выставляются только на время пляжного сезона. Сейчас всё это оборудование находится на хранении.

Так как вода уносит с собой песок, то периодический на пляж привозят новый. В 2023 году было завезено 1000 тонн песка.

Также ежегодно в рамках муниципального контракта подрядчик приводит пляж в порядок. Специалисты проводят работы по рыхлению песка, косят траву в прибрежной зоне, убирают мусор, выставляют пляжное оборудование и содержат пляж всё лето.

К началу купального сезона, а обычно это начало июня, общественная территория будет готова принимать отдыхающих.

