Жителям Удмуртии напомнили, как избежать инфекций на подтопляемых весной территориях

14:43, 13 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Источник фото: ИИ
Весной растёт вероятность попадания в водоёмы болезнетворных микроорганизмов.

Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили о профилактике болезней на подтопляемых территориях весной. Информацией делится Управление Роспотребнадзора по республике.

В весенний период растёт вероятность попадания в водоёмы болезнетворных микроорганизмов — вместе с мусором, фекалиями животных и загрязненными водами. Повышаются риски заболеть кишечными инфекциями, грибковыми инфекциями, ГЛПС, лептоспирозом.

Особенно риск заболеваний возрастает в зоне затопления. Гражданам рекомендуют соблюдать профилактические меры:

— На затопленных территориях и жилищах после схода воды необходимо провести дезинфекцию всех помещений.

— Необходимо соблюдать правила личной гигиены, мыть руки дезинфицирующим мылом.

— Для приготовления пищи и мытья рук следует использовать только кипячёную или бутилированную воду.

— Нельзя использовать для питья воду из рек, озёр, общественных и трубчатых колодцев и скважин без разводящей сети.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре района Удмуртии находятся в зоне риска из-за весеннего паводка.

