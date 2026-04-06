Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе Удмуртии возбудили уголовное дело о халатности. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, поводом стала публикация «Сусанина» о жизни деревни Гуляево, которая во время паводка оказалась отрезана от «большой земли».

Глава Вавожского района УР сообщил, что на время закрытия переправы по низководному мосту при подъёме реки транспортное сообщение с Гуляево будет осуществляться в объезд через Какмож.

Но при этом сами гуляевцы сообщили, что реальное положение вещей не соответствует официальной информации. Например, объездная дорога непроезжая настолько, что застревают внедорожники. В автолавке цены сильно завышены. Вместо щебня в саму деревню привезли в апреле 2025 года «строительный мусор с гвоздями, досками и кирпичами».

По словам жителей, соответствующие обращения уже направлялись в прокуратуру и администрацию района, но ожидаемого эффекта не возымели.

После публикации «Сусанина» Увинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по УР возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

«Установлено, что в результате закрытия моста через реку Вала в связи с паводком деревня Гуляево оказалась в полной транспортной изоляции. По имеющимся данным, проезд легкового автотранспорта на данный момент невозможен. Жители населённого пункта, включая несовершеннолетних, лишены возможности беспрепятственно приобретать продукты питания и необходимые медицинские препараты. Кроме того, сложившаяся ситуация негативно сказывается на организации учебного процесса — школьники вынуждены обучаться дистанционно из-за отсутствия транспортного сообщения», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках расследования следователями будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание дороги.