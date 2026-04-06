Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Режим «повышенная готовность» ввели в Игре из-за весеннего паводка

13:40, 06 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Удмуртия\n#Игринский район\n#Игра\n#паводок\n#потоп
Источник фото: глава Игринского района Михаил Жарков
Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии с 6 апреля введён режим «повышенная готовность» из-за весеннего паводка. Об этом рассказал глава Игринского района Михаил Жарков.

Он отметил, что на 12:30 понедельника уровень воды в реке Лоза составляет 445 см. В посёлке Игра подтоплено 73 придомовые территории на 11 улицах, на которых проживают 219 человек, в том числе 47 детей. До самих домов вода не добралась, пострадавших нет.

Социально значимые объекты не затоплены.

Напомним, ранее в посёлке Кизнер под подтопление попало 50 домов.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

