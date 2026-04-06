Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии с 6 апреля введён режим «повышенная готовность» из-за весеннего паводка. Об этом рассказал глава Игринского района Михаил Жарков.

Он отметил, что на 12:30 понедельника уровень воды в реке Лоза составляет 445 см. В посёлке Игра подтоплено 73 придомовые территории на 11 улицах, на которых проживают 219 человек, в том числе 47 детей. До самих домов вода не добралась, пострадавших нет.

Социально значимые объекты не затоплены.

Напомним, ранее в посёлке Кизнер под подтопление попало 50 домов.