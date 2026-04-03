Мост через Чепцу у Полома собрались перекрывать

17:30, 03 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Кезский район\n#паводок
Источник фото: ИИ
Дожди резко повысили уровень северной реки Удмуртии.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе Удмуртии перекрывают дорогу на село Поломское по мосту через реку Чепца. Об этом с берега реки Лып в райцентре сообщил глава района Дмитрий Миронов. Там он проверил готовность к половодью домов на улице Ключевой.

«Начался дождь, и уровень воды в реках резко начал подниматься. По Ключевому посёлку он пока не дошёл до критического уровня, но нужно быть готовым ко всем событиям. В Чепце уровень воды поднялся за последние сутки. Поэтому, кто планирует попасть в село Поломское, необходимо это сделать сегодня. Завтра-послезавтра дорога уже будет закрываться», — сообщил глава района.

Напомним, мост соединяет Поломское с соседним Поломом, эту дорогу и перекроют. До Поломского можно будет добраться в объезд по региональной дороге через деревню Туга в Игринском районе

 

