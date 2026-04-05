Удмуртия. В Удмуртии в селе Яган и посёлке Игра 5 апреля произошло частичное подтопление придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В Игре вода добралась до 19 домовладений на шести улицах.

В Ягане Малопургинского района произошло подтопление приусадебного участка. Круглогодично здесь никто не живёт, используют только как дачу.

В обоих случаях никто из жителей не пострадал. Эвакуация не требуется. Транспортное сообщение также не нарушено.

«На случай ухудшения обстановки администрациями муниципальных образований подготовлены плавсредства и пункты временного размещения», — говорится в сообщении.