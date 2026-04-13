Реконструкцию моста через реку Ува возобновили после паводка

#Ува\n#реконструкция\n#мост\n#паводок
Источник фото: ИИ
Временный проезд восстановят, когда уровень воды окончательно спадёт.

Ува. Удмуртия. Строители вернулись к реконструкции моста через реку Ува. Об этом сообщает глава района Владимир Головин.

«На какой-то период работы моста через реку Ува прекращались, когда был подъём воды. Сейчас погодные условия и уровень воды позволяют продолжить работы по реконструкции моста. Работы идут планово. Надеюсь, что в срок они будут завершены», — сказал глава Увинского района Владимир Головин.

Сейчас на объекте заливают береговые опоры. Крайние уже готовы, балки смонтировали. На следующей неделе с одной стороны установят двенадцатиметровые береговые балки, а с другой — зальют крайнюю береговую опору.

Новый мост сделают с двумя полосами для машин и тротуарами с обеих сторон. В апреле строители планируют залить ещё две крайние опоры. Когда уровень воды в реке окончательно упадёт, временный проезд восстановят.

Напомним, жительница Увы пожаловалась на затопление временного подхода к мосту на улице Набережной, а строители укрепили берег реки в паводок. 

