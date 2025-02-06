Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началась активная подготовка к весеннему паводку. По данным регионального Гидрометцентра, высота снежного покрова в регионе уже превышает норму, достигая 36-58 см, что составляет 92-135% от средних значений. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Глубина промерзания почвы, напротив, заметно ниже обычного — от 8 до 34 см, что составляет 13-53% от нормы. Эти факторы могут повлиять на интенсивность будущего половодья.

На реках Удмуртии уже наблюдается ледостав, а толщина льда варьируется от 15 до 30 см, что на 10-20 см ниже среднемноголетних показателей. Уровень воды в водоёмах пока близок к норме, но ситуация может измениться с приходом тепла.

Синоптики предупреждают: предварительный прогноз на весеннее половодье будет готов к марту 2025 года. На недавнем заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Удмуртии обсуждались меры по минимизации последствий.

Жителям региона напоминают: важно заранее подготовиться к возможным подтоплениям. Проверьте состояние дренажных систем, запаситесь необходимыми средствами защиты и следите за официальными сообщениями. Помните: ваша безопасность — в ваших руках.