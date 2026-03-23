Воткинск. Удмуртия. 26 марта на реке Сива в Воткинском районе вблизи деревни Гавриловка запланировано проведение взрывных работ. Как сообщили в администрации Воткинска, мероприятия направлены на предотвращение возможных ледяных заторов и повреждений моста в период половодья.

Текущая толщина льда на реке составляет 50 сантиметров, что превышает норму. Противопаводковые меры позволят искусственно ослабить ледовое поле до начала его активного таяния.

Взрывать лёд начнут в 13:00. Жителей близлежащих населенных пунктов просят сохранять спокойствие и не приближаться к месту проведения работ.