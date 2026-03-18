Глазов. Удмуртия. В Глазове подготовят площадку для животных из приюта, на случай если их придётся перевозить во время разлива реки Пызеп. Об этом сообщает администрация города.

В огородах в черте Глазова и за его пределами многие люди держат собак в уличных будках на цепи. Горожане стали беспокоиться, что во время паводка из-за поднятия уровня воды собаки могут погибнуть. Поэтому администрация Глазова просит жителей СНТ и частного сектора заранее позаботиться о своих любимцах.

Также на базе службы эксплуатации и ремонта муниципалитет подготавливает площадку для размещения животных из глазовского приюта. Если река Пызеп сильно выйдет из берегов, то четвероногих перевезут на эту территорию.

Но на ней не смогут поместиться все животные, поэтому жителей Глазова просят помочь и взять кого-то на передержку. Если кто-то из горожан готов на время приютить питомцев в случае подтопления, можно написать об этом в личные сообщения группы «Мы в ответе!» или позвонить по номеру +8 (912) 467-29-19.