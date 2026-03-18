Ижевск. Удмуртия. Дорожные службы Ижевска начали расчищать большие водоотводные канавы на пересечении улиц Гагарина и Механизаторской. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Спецтехника приступила к работам на этом участке 18 марта. Данные канавы являются одной из самых нижних точек привокзального района, поэтому здесь нужно обеспечить беспрепятственное прохождение талых вод.

Водопропускную трубу под улицей Гагарина промывают с помощью парогенератора. Горячий воздух топит снег и лёд за секунды.

Помимо этого работы ведутся в частном секторе Первомайского и Ленинского районов, а также на нескольких участках Индустриального. На автомагистралях с закрытой ливнёвкой дорожники завершают расчистку сороудерживающих решеток на 1700 дождеприемных колодцах.

Всю ливневую канализацию Ижевска, трубы и канавы подрядчики должны расчистить до конца марта.

С середины февраля с территорий, особо подверженных подтоплению, уже вывезли более 164 тыс. куб. м снега. А с начала зимы из Ижевска вывезли около 1,4 млн куб. м снега.