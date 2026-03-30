В Малопургинском районе разработали план размещения жителей посёлка Яган на случай подтопления

17:02, 30 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Малопургинском районе разработали план размещения жителей посёлка Яган на случай подтопления
17:02, 30 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
79
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#паводок
Источник фото: ИА «Сусанин»
79
0

Запасены плавсредства и мотопомпы.

Малая Пурга. Удмуртия. В связи с активным таянием снега и повышением уровня воды в реках администрация Малопургинского района держит ситуацию на круглосуточном контроле. Об этом сообщил глава района Александр Деев.

По его словам, на данный момент опасности подтопления нет, однако власти готовы к любому развитию событий. В посёлке Яган разработан и утверждён план размещения населения на случай подтопления жилых домов. Также заготовлены лодки, мотопомпы, пиломатериалы, гвозди, песок и мешки.

17:02, 30 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
79
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#паводок