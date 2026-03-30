Малая Пурга. Удмуртия. В связи с активным таянием снега и повышением уровня воды в реках администрация Малопургинского района держит ситуацию на круглосуточном контроле. Об этом сообщил глава района Александр Деев.

По его словам, на данный момент опасности подтопления нет, однако власти готовы к любому развитию событий. В посёлке Яган разработан и утверждён план размещения населения на случай подтопления жилых домов. Также заготовлены лодки, мотопомпы, пиломатериалы, гвозди, песок и мешки.