В Балезино на время закрыли проезд под путепроводом на улице Калинина

11:10, 03 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#Балезино\n#ограничение движения\n#паводок
Источник фото: vk.com (Юрий Новойдарский)
Это связано с ожидаемым поднятием уровня воды во время паводка.

Балезино. Удмуртия. В Балезино на время закрыли проезд под путепроводом по улице Калинина. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Балезинского района Юрий Новойдарский.

С 3 апреля транспорт не может проезжать под путепроводом. Ограничение ввели, так как каждый год этот участок дороги подтапливает в период паводка.

На время действия ограничений транспорт может ездить через Кожильский переезд. Утром 3 апреля там уже работал грейдер, чтобы выровнять проезжую часть.

Автобус №11 ездит от Лесобазы до Храма Казанской иконы Божией матери и обратно. Пассажиров, которые едут до населённых пунктов, расположенных вдоль трассы Глазов – Ижевск, забирают на остановке у районного Дома культуры «Дружба».

Водителей просят соблюдать временные ограничения.

Напомним, что ранее глава региона Александр Бречалов назвал этот участок дороги экстремальным. Его затапливало и в 2021, и 2023 году.   

