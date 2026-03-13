Малая Пурга. Удмуртия. Готовится к встрече весеннего половодья Малопургинский района Удмуртии. Как рассказал в соцсетях глава района Александр Деев, подготовка к паводку началась ещё осенью.

«Специалисты проверили состояние потенциально опасных прудов. Снижен уровень воды на Бугрышском пруду, а также очищены водосбросные шахты от мусора. Общее состояние всех гидротехнических сооружений удовлетворительное, за исключением плотины в Баграш-Бигре. Она в предаварийном состоянии. Чтобы не допустить разрушения в пик паводка, создан проран по окраине тела плотины», — проинформировал глава района.

Он напомнил, что на неделе прошли командно-штабные учения, где отработали взаимодействие и выполнение задач при предполагаемом негативном развитии весеннего паводка. В селе Яган подготовили плавсредства, мотопомпы, стройматериалы, песок и мешки. Разработан план эвакуации и размещения населения на случай подтопления.

В Увинском районе в зоне потенциального подтопления находятся полторы тысячи человек. В посёлке Игра весеннее половодье угрожает подтоплением 1 000 жителей.