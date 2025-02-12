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На Ижевском пруду начали снижать уровень воды перед половодьем

14:20, 12 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
На Ижевском пруду начали снижать уровень воды перед половодьем
14:20, 12 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#половодье\n#паводок
Источник фото: ИА «Сусанин»
96
0

Интенсивность снижения 2-3 сантиметра в сутки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 10 февраля начали понижать уровень воды в пруду. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Эта мера необходима перед весенним половодьем, чтобы не допустить переполнения пруда талой водой.

Интенсивность понижения воды оценивается в 2-3 сантиметра в сутки. 

«Сработку водохранилища планируют завершить к 20 марта на отметке 98 метров Балтийской системы, таким образом уровень воды в пруду будет понижен на 1,5 метра», – говорится в сообщении.

В связи с понижением воды, на поверхности льда могут образоваться трещины, промоины и провалы. Жителям рекомендуют воздержаться от выхода на лёд.

Напомним, в начале февраля прошло заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На нём было принято решение о начале снижения воды на прудах Удмуртии.

14:20, 12 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#половодье\n#паводок