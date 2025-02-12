Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 10 февраля начали понижать уровень воды в пруду. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Эта мера необходима перед весенним половодьем, чтобы не допустить переполнения пруда талой водой.

Интенсивность понижения воды оценивается в 2-3 сантиметра в сутки.

«Сработку водохранилища планируют завершить к 20 марта на отметке 98 метров Балтийской системы, таким образом уровень воды в пруду будет понижен на 1,5 метра», – говорится в сообщении.

В связи с понижением воды, на поверхности льда могут образоваться трещины, промоины и провалы. Жителям рекомендуют воздержаться от выхода на лёд.

Напомним, в начале февраля прошло заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На нём было принято решение о начале снижения воды на прудах Удмуртии.