В Вавожском районе сняли режим повышенной готовности из-за паводка

09:52, 18 апреля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#Вавожский район\n#паводок
Источник фото: глава Вавожского района Сергей Зорин
Отметка воды над мостом возле деревни Гуляево составляет 3,45 метра.

Вавож. Удмуртия. Режим повышенной готовности, введённый ранее из-за половодья, отменили в Вавожском районе. 

Напомним, в районе ввели режим повышенной готовности 12 апреля. Тогда уровень воды над закрытым гуляевскийм низководным мостом был 408 сантиметров. 

Как сообщает глава Вавожского района Сергей Зорин, за последние дни уровень реки опустился на 65 сантиметров. На сегодняшний день отметка воды у моста возле деревни Гуляево составляет 3,45 метра. С придомовых территорий, которые ранее заливало, вода полностью ушла.

Накануне на левом берегу Валы работала продуктовая автолавка Вавожского РайПО. Жителям деревни Гуляево, отрезанным от большой земли, продукты по их заявкам доставили на лодке.

Ранее мы писали, что из-за подъёма уровня воды обрушился берег реки Вала.  

