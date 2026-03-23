Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе Удмуртии готовы взрывать лёд на Чепце в преддверии паводка. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава района Юрий Новойдарский.

«Утверждён план противопаводковых мероприятий, проверена система оповещения граждан, подготовлены запасы песка, щебня, пиломатериалов для ликвидации возможных последствий паводка. Есть соглашение на поставку продуктов питания и питьевой воды. Подготовлены ПВР», — сказал глава района.

Он подчеркнул, что ведётся контроль за гидротехническими сооружениями, даже за бесхозными. Готовятся и подрывники взрывать лёд на Чепце. В районе это обычно две точки для проведения подрывных работ — деревня Кожило и село Балезино. Также традиционно подрывают лёд у деревни Омутница в Глазовском районе.

«Мы ждём специалистов с 27 по 29 марта. Естественно, взрывы будут слышны на территории района. Призываю жителей не бояться и не опасаться. Это плановые работы», — обратился к землякам Юрий Новойдарский.

Он отметил, что в этом году лёд толще, чем в предыдущем. В 2025 году толщина составляла 40-50 см, в 2026 году на этих же участках Чепцы — доходит до 61 см. Лёд пока не тронулся, река замёрзшая.

«Особое внимание уделяем району Лесобаза, там проживает 924 человека. Мероприятия для них тоже спланированы. Пункты размещения для них определены в Кожильской школе и школе №5», — подытожил глава района.

Напомним, 25 марта лёд начнут взрывать в Киясовском районе УР на реке Кырыкмас.