Киясово. Удмуртия. В среду, 25 марта, на реке Кырыкмас в Киясовском районе Удмуртии пройдут взрывные работы. Об этом в соцсетях сообщил глава района Сергей Кирющенков.

«Это необходимо для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении подтоплений и наводнений. В Поисково-спасательной службе Удмуртии создана группировка сил и средств, которая будет находиться в режиме повышенной готовности до полного прохождения паводка в регионе», — написал глава района.

Он призвал отнестись к запланированным мероприятиям с пониманием и спокойствием.