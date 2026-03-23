Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

25 марта начнут взрывать лёд на Кырыкмасе в Удмуртии

10:10, 23 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Киясовский район\n#паводок
Источник фото: ИИ
Жителей Киясовского района республики просят сохранять спокойствие.

Киясово. Удмуртия. В среду, 25 марта, на реке Кырыкмас в Киясовском районе Удмуртии пройдут взрывные работы. Об этом в соцсетях сообщил глава района Сергей Кирющенков.

«Это необходимо для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении подтоплений и наводнений. В Поисково-спасательной службе Удмуртии создана группировка сил и средств, которая будет находиться в режиме повышенной готовности до полного прохождения паводка в регионе», — написал глава района.

Он призвал отнестись к запланированным мероприятиям с пониманием и спокойствием.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

