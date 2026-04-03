Вавож. Удмуртия. Глава Вавожского района Удмуртии Сергей Зорин рассказал, как организована связь деревни Гуляево с «большой землёй» на время паводка и закрытия моста через реку Вала. В соцсетях он ответил на многочисленные вопросы по этому поводу.

Напомним, движение по мосту закрыли в конце марта. Ранее Сергей Зорин рассказал, как организована жизнь в деревне на период перекрытия прямого транспортного сообщения.

Отметим, что Гуляево формально от цивилизации не отрезано, добраться туда можно в объезд. От райцентра придётся ехать на север, через Какмож (зелёная линия на карте). Расстояние составит около 35 км. Традиционный путь из Вавожа через юго-запад до Нового Водзимонье и дальше через реку Вала равняется примерно 26 км (жёлтая линия на карте). Эта деревня является ближайшей к Гуляево, по карте между ними менее двух км (красная линия на карте). Пока что, на период закрытия моста, по дороге между соседними деревнями лежит путь в объезд более 60 км.

Пользовательница Анюта Степанова в комментариях потребовала предоставить гуляевцам УАЗики, а также сообщила: «В вашей автолавке цены космические и консервы были просрочены в прошлом году! Когда до деревни Гуляево будет нормальная адекватная дорога? Как ездить жителям Гуляево за продуктами, медикаментами, стройматериалами на легковых автомобилях? Каким образом дети в Гуляево на дистанте у кого нет интернета?»

Глава района поблагодарил даму за многочисленные обращения и неравнодушие к сложившейся ситуации.

«Объездной маршрут, о котором идёт речь, предназначен в первую очередь для экстренных служб (газовики, пожарные, медицинская служба) и автомобилей с высокой проходимостью. Большая часть пути — 25 км лесных дорог. Дорога содержится лесными организациями, арендующими лесные насаждения. Дорога была своевременно подготовлена и расчищена ещё 27 марта, до закрытия моста.

Жители деревни традиционно оставляют транспорт на противоположном берегу реки Вала, и в этом году также была подготовлена стоянка. Для переправы в экстренных случаях используется лодка.

Жизнеобеспечение населения не нарушено: установлен график подвоза продуктов от Вавожского РАЙПО. Через реку продукты будут перевозиться на лодке, специально обученным человеком.

Учащиеся находятся с 30 марта по 5 апреля на каникулах. Далее два ученика продолжат обучаться дистанционно до открытия моста. План учебных занятий согласован с администрацией школы», — проинформировал Сергей Зорин.