Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе продолжаются поиски пропавшего ребёнка. Об этом в своём Телеграм-канале написал глава Госкомитета по делам ГО и ЧС региона Андрей Шуткин.

Напомним, 27 марта в посёлке Первомайский Воткинского района пропали двое мальчиков 10 и 11 лет. 28 марта тело одного из ребят нашли в реке Сива. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения детей.

За 28 марта водолазы обследовали 1,5 тыс. кв. м дна водоема. Поиски продолжаются.