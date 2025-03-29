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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии продолжаются поиски пропавшего ребёнка

12:47, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Удмуртии продолжаются поиски пропавшего ребёнка
12:47, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
163
0
#дети\n#происшествия\n#уголовное дело\n#Воткинский район\n#Удмуртия
Источник фото: t.me (AAShutkin)
163
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Его ищут третий день.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе продолжаются поиски пропавшего ребёнка. Об этом в своём Телеграм-канале написал глава Госкомитета по делам ГО и ЧС региона Андрей Шуткин.

Напомним, 27 марта в посёлке Первомайский Воткинского района пропали двое мальчиков 10 и 11 лет. 28 марта тело одного из ребят нашли в реке Сива. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения детей. 

За 28 марта водолазы обследовали 1,5 тыс. кв. м дна водоема. Поиски продолжаются. 

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12:47, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
163
0
#дети\n#происшествия\n#уголовное дело\n#Воткинский район\n#Удмуртия