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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В правительстве Удмуртии заметили недовольство ижевчан по поводу вырубки деревьев

11:01, 24 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В правительстве Удмуртии заметили недовольство ижевчан по поводу вырубки деревьев
11:01, 24 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#деревья\n#вырубка деревьев\n#Роман Ефимов
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Темпы озеленения посчитали недостаточно высокими.

Ижевск. Удмуртия. В правительстве Удмуртии и администрации Ижевска обсудили Зелёный код города. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Ефимов.

Одна из задач комплексного благоустройства Ижевска — озеленение. С прошлого года в столице Удмуртии высадили 770 деревьев и более 7000 кустарников. Как отметил Роман Ефимов, этого недостаточно.

«Вижу в социальных сетях недовольство жителей вырубкой деревьев, например, на Воровского, в микрорайоне Соцгород, на перекрёстке Советской и Удмуртской, на Труда», — рассказал глава правительства региона.

Роман Ефимов дал задание управлению архитектуры и градостроительства проанализировать и подготовить информацию о том, где именно на перечисленных объектах можно провести высадку новых деревьев. Отмечается, что где-то высадить деревья невозможно из-за подземных коммуникаций.

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11:01, 24 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#деревья\n#вырубка деревьев\n#Роман Ефимов