Ижевск. Удмуртия. В правительстве Удмуртии и администрации Ижевска обсудили Зелёный код города. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Ефимов.

Одна из задач комплексного благоустройства Ижевска — озеленение. С прошлого года в столице Удмуртии высадили 770 деревьев и более 7000 кустарников. Как отметил Роман Ефимов, этого недостаточно.

«Вижу в социальных сетях недовольство жителей вырубкой деревьев, например, на Воровского, в микрорайоне Соцгород, на перекрёстке Советской и Удмуртской, на Труда», — рассказал глава правительства региона.

Роман Ефимов дал задание управлению архитектуры и градостроительства проанализировать и подготовить информацию о том, где именно на перечисленных объектах можно провести высадку новых деревьев. Отмечается, что где-то высадить деревья невозможно из-за подземных коммуникаций.