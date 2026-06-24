Ижевск. Удмуртия. В двух домах по улице Зимней в Ижевске выявили нарушения требований СанПиН. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Ранее в соцсетях появилась информация о нарушении санитарных норм в многоквартирных домах №25 «а» и №27 по улице Зимней в Ижевске. Поэтому управление Роспотребнадзора по Удмуртии провело внеплановое обследование зданий.

В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения: в подъезде дома №27 подвал оказался затоплен сточными водами, выгребные ямы домов тоже переполнены сточными водами, также расстояние до данных ям не соответствует требованиям, на мусорных площадках нет заграждения, а территория вокруг захламлена.

В результате управляющей компании было объявлено предостережение о недопустимости подобных нарушений.