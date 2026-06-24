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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Подвал дома №27 по улице Зимней в Ижевске оказался затоплен сточными водами

16:10, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Подвал дома №27 по улице Зимней в Ижевске оказался затоплен сточными водами
16:10, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
90
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дома\n#нарушения\n#СанПиН
Источник фото: ИИ
90
0

Также вода проникла в выгребные ямы домов №27 и №25 «а».

Ижевск. Удмуртия. В двух домах по улице Зимней в Ижевске выявили нарушения требований СанПиН. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Ранее в соцсетях появилась информация о нарушении санитарных норм в многоквартирных домах №25 «а» и №27 по улице Зимней в Ижевске. Поэтому управление Роспотребнадзора по Удмуртии провело внеплановое обследование зданий.

В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения: в подъезде дома №27 подвал оказался затоплен сточными водами, выгребные ямы домов тоже переполнены сточными водами, также расстояние до данных ям не соответствует требованиям, на мусорных площадках нет заграждения, а территория вокруг захламлена.

В результате управляющей компании было объявлено предостережение о недопустимости подобных нарушений. 

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16:10, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
90
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дома\n#нарушения\n#СанПиН