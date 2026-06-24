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Ипотечная корпорация Удмуртии получит полномочия микрокредитной компании

17:27, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ипотечная корпорация Удмуртии получит полномочия микрокредитной компании
17:27, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИКУР
Источник фото: Яндекс карты
32
0

Займы будут выдаваться физлицам.

Ижевск. Удмуртия. Распоряжением Правительства региона «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики» (ИКУР) определена организацией, уполномоченной предоставлять ипотечные займы физлицам. Сотостветствующий документ опубликован на портале Udmurt.ru.

Организация будет работать в рамках реализации государственной программы «Развитие жилищного строительства в Удмуртской Республике». ИКУР сможет предоставлять займы физическим лицам, чьи обязательства заёмщиков обеспечены ипотекой.

Документ подписан председателем правительства республики Романом Ефимовым.

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17:27, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИКУР