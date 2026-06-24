Займы будут выдаваться физлицам.
Ижевск. Удмуртия. Распоряжением Правительства региона «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики» (ИКУР) определена организацией, уполномоченной предоставлять ипотечные займы физлицам. Сотостветствующий документ опубликован на портале Udmurt.ru.
Организация будет работать в рамках реализации государственной программы «Развитие жилищного строительства в Удмуртской Республике». ИКУР сможет предоставлять займы физическим лицам, чьи обязательства заёмщиков обеспечены ипотекой.
Документ подписан председателем правительства республики Романом Ефимовым.
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