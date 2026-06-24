Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 24 июня стартовала приёмная кампания в вузы, техникумы и колледжи. Об этом сообщает ЦУР Удмуртской Республики.

Свои двери для выпускников школ откроют пять вузов, а также 33 техникума и колледжа региона. Абитуриентам доступно 8781 бюджетное место по программам среднего профессионального образования и 3615 бюджетных мест — в высшем образовании.

«Дорогие выпускники, получайте здесь современное и качественное образование, чтобы строить карьеру, создавать семьи и реализовывать смелые проекты на родной земле. Удмуртия – это край безграничных возможностей для тех, кто готов трудиться и любить свою малую родину», — рассказала Министр образования и науки Удмуртии Римма Бякова.

Также отмечается, что подобрать вуз и специальность, сравнить баллы ЕГЭ с проходными абитуриенты могут на Госуслугах через сервис «Подбор вуза». Также на Госуслугах можно подать документы на поступление.