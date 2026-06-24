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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Приёмная кампания в учебные заведения стартовала в Удмуртии

13:07, 24 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Приёмная кампания в учебные заведения стартовала в Удмуртии
13:07, 24 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#приёмная компания\n#вузы\n#техникум\n#колледж\n#образование
Источник фото: ИА «Сусанин»
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В вузах республики открыто 3615 бюджетных мест.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 24 июня стартовала приёмная кампания в вузы, техникумы и колледжи. Об этом сообщает ЦУР Удмуртской Республики.

Свои двери для выпускников школ откроют пять вузов, а также 33 техникума и колледжа региона. Абитуриентам доступно 8781 бюджетное место по программам среднего профессионального образования и 3615 бюджетных мест — в высшем образовании.

«Дорогие выпускники, получайте здесь современное и качественное образование, чтобы строить карьеру, создавать семьи и реализовывать смелые проекты на родной земле. Удмуртия – это край безграничных возможностей для тех, кто готов трудиться и любить свою малую родину», — рассказала Министр образования и науки Удмуртии Римма Бякова.

Также отмечается, что подобрать вуз и специальность, сравнить баллы ЕГЭ с проходными абитуриенты могут на Госуслугах через сервис «Подбор вуза». Также на Госуслугах можно подать документы на поступление.

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13:07, 24 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#приёмная компания\n#вузы\n#техникум\n#колледж\n#образование