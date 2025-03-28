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В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту пропажи двух детей на весенней реке

12:35, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту пропажи двух детей на весенней реке
12:35, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
146
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#дети\n#поиск пропавших детей\n#паводок
Источник фото: СУ СК РФ по УР (кадр из видео)
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Утверждается, что мальчики 10 и 11 лет утонули, но тела их пока не найдены.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе Удмуртии по факту безвестного отсутствия двух несовершеннолетних возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Напомним, 27 марта двое мальчишек 10 и 11 лет ушли гулять из дома в посёлке Первомайский и не вернулись. По предварительным данным, они ушли в сторону реки Сива. При этом в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что они утонули. Но тела детей не обнаружены.  

Уголовное дело завели по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

На месте происшествия работают следователи и наиболее опытные следователи-криминалисты следственного управления СК России по УР, организованы и проводятся поисковые мероприятия, а также иные необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

В рамках следствия следователями также устанавливаются причины бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на реке.

Следователи напомнили, что весенний паводок — опасное природное явление, которое может привести к непредсказуемым последствиям. Находясь на водоёмах, необходимо быть предельно бдительным, не оставлять детей без присмотра, не позволять им выходить на лёд.

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12:35, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
146
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#дети\n#поиск пропавших детей\n#паводок