Воткинск. Удмуртия. Новое барьерное ограждение устанавливают на дороге «Ижевск-Воткинск». Об этом сообщает АО «Удмуртавтодорстрой».

В настоящий момент дорожники устанавливают металлическое барьерное ограждение в районе поворота на деревню Болгуры в Воткинском районе.

Работы ведутся на проезжей части дороги. На месте установлены предупреждающие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными и снижать скорость на данном участке.