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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На трассе «Ижевск-Воткинск» начали устанавливать новое барьерное ограждение

10:30, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На трассе «Ижевск-Воткинск» начали устанавливать новое барьерное ограждение
10:30, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
134
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#дорожники
Источник фото: АО «Удмуртавтодорстрой»
134
0

Работы ведутся в районе поворота на деревню Болгуры.

Воткинск. Удмуртия. Новое барьерное ограждение устанавливают на дороге «Ижевск-Воткинск». Об этом сообщает АО «Удмуртавтодорстрой».

В настоящий момент дорожники устанавливают металлическое барьерное ограждение в районе поворота на деревню Болгуры в Воткинском районе. 

Работы ведутся на проезжей части дороги. На месте установлены предупреждающие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными и снижать скорость на данном участке. 

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10:30, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
134
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#дорожники