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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За кражу водки подростку из Балезино назначили 40 часов обязательных работ

09:45, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
За кражу водки подростку из Балезино назначили 40 часов обязательных работ
09:45, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
149
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#Балезино\n#Удмуртия\n#суд\n#подростки\n#уголовное дело\n#наказание
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Он нанёс магазину ущерб на сумму 1756 рублей.

Балезино. Удмуртия. В Балезино осудили подростка, который украл водку из магазина. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В марте 2026 года 16-летний житель Балезино разбил стекло окна, встроенного во входную дверь магазина, и проник внутрь. Со стеллажа со спиртными напитками он забрал четыре бутылки водки объемом 0,5 л. Общая стоимость бутылок составила 1756 рублей. Юноша скрылся с похищенным имуществом.

По данному факту возбудили дело по статье 158 УК России («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение»). В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Балезинский районный суд приговорил подростка к 40 часам обязательных работ. 

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09:45, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
149
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#суд\n#подростки\n#уголовное дело\n#наказание