Балезино. Удмуртия. В Балезино осудили подростка, который украл водку из магазина. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В марте 2026 года 16-летний житель Балезино разбил стекло окна, встроенного во входную дверь магазина, и проник внутрь. Со стеллажа со спиртными напитками он забрал четыре бутылки водки объемом 0,5 л. Общая стоимость бутылок составила 1756 рублей. Юноша скрылся с похищенным имуществом.

По данному факту возбудили дело по статье 158 УК России («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение»). В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Балезинский районный суд приговорил подростка к 40 часам обязательных работ.