Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали капитально ремонтировать вход в городское управление ЗАГС. Об этом сообщает администрация города.

Подрядчик отремонтирует крыльцо и лестничные марши, обустроит современную безбарьерную среду для маломобильных граждан и родителей с колясками, а также обновит внешний облик входной группы. Благодаря ремонту молодожёны смогут делать красивые фотографии прямо у ЗАГСа.

Напомним, что средства на работы выделены из республиканского бюджета.

Отмечается, что на время ремонта регистрация заключения брака в торжественной обстановке проходит по расписанию. Но пока парадная дверь на ремонте, входить нужно со двора здания. На месте установлены соответствующие указатели.