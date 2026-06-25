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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске стартовал капремонт входной группы здания управления ЗАГС

10:53, 25 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске стартовал капремонт входной группы здания управления ЗАГС
10:53, 25 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#капремонт\n#ЗАГС
Источник фото: управление ЗАГС администрации Ижевска
83
0

Молодожёны могут попасть в здание через вход со двора.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали капитально ремонтировать вход в городское управление ЗАГС. Об этом сообщает администрация города.

Подрядчик отремонтирует крыльцо и лестничные марши, обустроит современную безбарьерную среду для маломобильных граждан и родителей с колясками, а также обновит внешний облик входной группы. Благодаря ремонту молодожёны смогут делать красивые фотографии прямо у ЗАГСа.

Напомним, что средства на работы выделены из республиканского бюджета.

Отмечается, что на время ремонта регистрация заключения брака в торжественной обстановке проходит по расписанию. Но пока парадная дверь на ремонте, входить нужно со двора здания. На месте установлены соответствующие указатели. 

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10:53, 25 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#капремонт\n#ЗАГС