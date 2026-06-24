Ижевск. Удмуртия. Дизайнеры Ижевска придумали фирменный стиль для городских фестивалей. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Специалисты центра создали фирменный стиль, чтобы объединить в единую систему все ярмарки, концерты, спортивные события и фестивали искусства, которые проходят в Ижевске в разные сезоны.

Дизайнеры вдохновились гербом города и взяли его цвета за основу. В результате получилось две цветовых палитры: с глубокими синими и зелёными оттенками для зимы и голубая палитра с тёплыми рябиновыми и розовыми акцентами для лета. Для патриотических фестивалей предлагается изменить цвета на синий и красный.

В качестве принта были выбраны разлетающиеся конфетти, котоые можно считать универсальным символом праздника. Эти яркие и воздушные элементы помогают объединить события разных сезонов в единую систему и делают афиши узнаваемыми.

Также в основу концепции лёг фирменный шрифт Ижевска и логотип. Они отсылают к атмосфере праздника и к промышленной истории города.

Дизайнеры уверяют, что данный стиль можно легко адаптировать под любые форматы и носители. И при том, что все мероприятия станут частью общей визуальной системы, каждый фестиваль сохранит собственный характер.