Ижевск. Удмуртия. Депутаты представительных органов 11 муниципальных образований Удмуртии на сессиях 24 июня приняли решения о назначении выборов в районные советы. Все кампании совмещены с выборами депутатов Государственной Думы РФ, которая охватит три дня с 18 по 20 сентября. Об э том сообщили в Избиркоме Удмуртии.

В Алнашском районе замещается 28 мандатов (14 по одномандатным округам, 14 по партийным спискам). Число избирателей – более 15 тысяч.

В Воткинском районе замещается 25 мандатов (15 – по одномандатным округам, 10 – по партспискам). Проголосовать смогут более 18,5 тысячи избирателей.

В Глазовском районе замещается 18 мандатов в 9 двухмандатных округах. Избирателей – более 13,5 тысячи.

В Завьяловском районе – 30 мандатов (20 по одномандатным округам, 10 по партспискам). Принять участие в выборах смогут более 83 тысяч избирателей.

В Камбарском районе замещается 21 мандат (5 по одномандатным округам, 16 по многомандатным). Более 13,5 тысячи избирателей.

В Каракулинском районе замещается 15 мандатов (все по одномандатным округам). Проголосовать смогут более 8,5 тысячи избирателей.

В Кизнерском районе – 18 мандатов в 9 двухмандатных округах. Порядка 15 тысяч избирателей. Подготовку ведут ТИК и 26 УИК.

В Красногорском районе замещается 18 мандатов (8 по одномандатным округам, 10 по партспискам). Более 7 тысяч избирателей.

В Малопургинском районе – 25 мандатов (15 по одномандатным округам, 10 по партспискам). Более 24 тысяч избирателей.

В Увинском районе замещается 26 мандатов (16 по одномандатным округам, 10 по партспискам). Порядка 29 тысяч избирателей.

В Якшур-Бодьинском районе – 27 мандатов (17 по одномандатным округам, 10 по партспискам). Около 17 тысяч избирателей.

Всего в 11 районах замещается 251 мандат.