Воткинск. Удмуртия. Тело одного из пропавших детей на реке Сиве в Удмуртии обнаружили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.

«Сегодня водолазы нашли тело одного ребёнка в реке. Поиски второго продолжаются. Психологи МЧС России оказывают экстренную помощь родственникам», — говорится в сообщении.

Напомним, мальчики 10 и 11 лет ушли погулять в посёлке Первомайский Воткинского района ещё 27 марта. Позднее появилась информация, что они отправились на реку. По факту пропажи детей следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.