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Тело одного из детей, пропавших на реке Сиве в Удмуртии, обнаружили водолазы

13:55, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Тело одного из детей, пропавших на реке Сиве в Удмуртии, обнаружили водолазы
13:55, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
157
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#поиск пропавших детей
Источник фото: ГУ МЧС РФ по УР
157
0

Поиски второго ребёнка продолжаются.

Воткинск. Удмуртия. Тело одного из пропавших детей на реке Сиве в Удмуртии обнаружили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.

«Сегодня водолазы нашли тело одного ребёнка в реке. Поиски второго продолжаются. Психологи МЧС России оказывают экстренную помощь родственникам», — говорится в сообщении.

Напомним, мальчики 10 и 11 лет ушли погулять в посёлке Первомайский Воткинского района ещё 27 марта. Позднее появилась информация, что они отправились на реку. По факту пропажи детей следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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13:55, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
157
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#поиск пропавших детей