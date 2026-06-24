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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Объём вкладов в банках Удмуртии продолжает расти

14:52, 24 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Объём вкладов в банках Удмуртии продолжает расти
14:52, 24 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#банки\n#Банк России\n#вклады\n#сбережения\n#деньги
Источник фото: ИА «Сусанин»
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На 1 апреля на счетах и вкладах находилось 412,3 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наблюдается рост объёма сбережений на банковских вкладах и счетах граждан. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка России.

По состоянию на 1 апреля жители Удмуртии хранили в банках региона 412,3 млрд рублей (без учёта счетов эскроу). Объём средств по сравнению с аналогичной датой прошлого года вырос на 21,6%.

Отмечается, что большую часть средств граждане предпочитали хранить в рублях — на долю рублёвых вкладов приходилось 98% накоплений (404 млрд рублей). Также более половины вкладов пришлось на срочные счета, что объясняется сохранением выгодных ставок по ним.

«Банковские вклады продолжают оставаться наиболее привлекательным для населения сберегательным инструментом. Они позволяют получать доход даже при снижении ключевой ставки: доходность от них превышает уровень инфляции. Проценты, которые получит потребитель, когда договор закончится, перекроют общий рост цен за это время», — поясняет управляющий Отделением-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина.

При этом депозитный портфель рос медленнее, чем вклады физических лиц. За тот же срок он увеличился на 7% — до 82,2 млрд рублей.

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14:52, 24 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#банки\n#Банк России\n#вклады\n#сбережения\n#деньги