Ижевск. Удмуртия. В центре Ижевска во время проведения 69-го Фестиваля искусств «На родине П.И. Чайковского» (6+) ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Напомним, что фестиваль пройдёт с 25 июня по 5 июля. В эти дни в границах мест проведения праздничных мероприятий и на прилегающих территориях будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя.

В результате с 25 июня по 5 июля с 12:00 до 23:00 алкоголь нельзя будет купить в центральном квадрате, ограниченном улицами: Пушкинской, переулком Широкий, Милиционной, Бородина, Максима Горького, им. Игоря Стыцено, Карла Маркса и Красногеройской.

25 июня, 2, 4 и 5 июля с 21:00 до 23:00, а также 3 июля с 18:00 до 20:00 алкоголь не будут продавать на набережной ижевского пруда. Эта зона ограничена улицами: Максима Горького, переулком Широкий, набережной им. зодчего Дудина, Милиционной и улицей Бородина.

Фото: администрация Ижевска