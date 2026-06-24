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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На время фестиваля «На родине П.И. Чайковского» в центре Ижевска ограничат продажу алкоголя

11:40, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На время фестиваля «На родине П.И. Чайковского» в центре Ижевска ограничат продажу алкоголя
11:40, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
63
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#ограничения
Источник фото: администрация Ижевска
63
0

Продажу запретят около Центральной площади и набережной города.

Ижевск. Удмуртия. В центре Ижевска во время проведения 69-го Фестиваля искусств «На родине П.И. Чайковского» (6+) ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Напомним, что фестиваль пройдёт с 25 июня по 5 июля. В эти дни в границах мест проведения праздничных мероприятий и на прилегающих территориях будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя.

В результате с 25 июня по 5 июля с 12:00 до 23:00 алкоголь нельзя будет купить в центральном квадрате, ограниченном улицами: Пушкинской, переулком Широкий, Милиционной, Бородина, Максима Горького, им. Игоря Стыцено, Карла Маркса и Красногеройской.

25 июня, 2, 4 и 5 июля с 21:00 до 23:00, а также 3 июля с 18:00 до 20:00 алкоголь не будут продавать на набережной ижевского пруда. Эта зона ограничена улицами: Максима Горького, переулком Широкий, набережной им. зодчего Дудина, Милиционной и улицей Бородина. 

Фото: администрация Ижевска

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11:40, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
63
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#ограничения