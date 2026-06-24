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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Спасатели Воткинска вызволили запертых на спортплощадке детей

10:10, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Спасатели Воткинска вызволили запертых на спортплощадке детей
10:10, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
126
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#дети
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Калитку забора заклинило.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске спасатели пришли на помощь детям, которые оказались заперты внутри спортплощадки. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. 

Шесть детей играли на спортивной площадке, огороженной металлическим забором. Но ребята оказались заблокированы внутри, так как калитку намертво заклинило. 

Сообщение о помощи поступило в Поисково-спасательную службу Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии. Спасатели с помощью слесарного инструмента вскрыли заклинившую дверь и восстановили доступ на спортплощадку. Дети не пострадали, и им не потребовалась медицинская помощь.  

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10:10, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
126
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#дети