Воткинск. Удмуртия. В Воткинске спасатели пришли на помощь детям, которые оказались заперты внутри спортплощадки. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Шесть детей играли на спортивной площадке, огороженной металлическим забором. Но ребята оказались заблокированы внутри, так как калитку намертво заклинило.

Сообщение о помощи поступило в Поисково-спасательную службу Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии. Спасатели с помощью слесарного инструмента вскрыли заклинившую дверь и восстановили доступ на спортплощадку. Дети не пострадали, и им не потребовалась медицинская помощь.