Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

В Кестыме открыли мемориал «Сосны фронтовиков»

15:29, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Кестыме открыли мемориал «Сосны фронтовиков»
15:29, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
66
0
#Балезино\n#Кестым\n#Удмуртия\n#история
Источник фото: Ильмир Касимов
66
0

Памятник установили на месте сосен, посаженных местными парнями в 1939 году. Все они ушли на фронт и не вернулись.

Балезино. Удмуртия. В деревне Кестым Балезинского района открыли мемориал «Сосны фронтовиков». Об этом сообщил имам-мухтасиб северных районов Удмуртии Ильмир Касимов.

Мемориал появился рядом с соснами, посаженными местными парнями в 1939 году для защиты Сибирского тракта от снега. Когда началась Великая Отечественная война, молодые люди ушли на фронт, завещав беречь деревья как память о себе. С фронта не вернулись более 400 уроженцев Кестыма.

Проект реализован на средства добровольных пожертвований. В открытии приняли участие местные жители, прихожане Кестымской мечети и активисты.

«Только общими усилиями мы можем сохранить историю героизма участников Великой Отечественной войны, передать её будущим поколениям. Наш долг — беречь независимость Родины, воспитать любовь к Отечеству в детях», — отметил Ильмир Касимов.

Благоустройство мемориала ещё не завершено.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:29, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
66
0
#Балезино\n#Кестым\n#Удмуртия\n#история