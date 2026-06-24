Балезино. Удмуртия. В деревне Кестым Балезинского района открыли мемориал «Сосны фронтовиков». Об этом сообщил имам-мухтасиб северных районов Удмуртии Ильмир Касимов.

Мемориал появился рядом с соснами, посаженными местными парнями в 1939 году для защиты Сибирского тракта от снега. Когда началась Великая Отечественная война, молодые люди ушли на фронт, завещав беречь деревья как память о себе. С фронта не вернулись более 400 уроженцев Кестыма.

Проект реализован на средства добровольных пожертвований. В открытии приняли участие местные жители, прихожане Кестымской мечети и активисты.

«Только общими усилиями мы можем сохранить историю героизма участников Великой Отечественной войны, передать её будущим поколениям. Наш долг — беречь независимость Родины, воспитать любовь к Отечеству в детях», — отметил Ильмир Касимов.

Благоустройство мемориала ещё не завершено.