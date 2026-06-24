Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оштрафовали подрядчика за ненадлежащее содержание Воткинского шоссе. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Ранее после обращения местного жителя прошла прокурорская проверка, в ходе которой выяснилось, что на проезжей части на Воткинском шоссе есть много выбоин и нет разметки.

В результате прокурор привлёк юридическое лицо к административной ответственности по статье 12.34 КоАП России («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог»). За это нарушителя обязали выплатить штраф 100 тыс. рублей.