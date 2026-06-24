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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Подрядчика по содержанию Воткинского шоссе в Ижевске оштрафовали за выбоины и отсутствие разметки

15:05, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Подрядчика по содержанию Воткинского шоссе в Ижевске оштрафовали за выбоины и отсутствие разметки
15:05, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
127
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#дороги
Источник фото: ИА «Сусанин»
127
0

Штраф составил 100 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оштрафовали подрядчика за ненадлежащее содержание Воткинского шоссе. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Ранее после обращения местного жителя прошла прокурорская проверка, в ходе которой выяснилось, что на проезжей части на Воткинском шоссе есть много выбоин и нет разметки. 

В результате прокурор привлёк юридическое лицо к административной ответственности по статье 12.34 КоАП России («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог»). За это нарушителя обязали выплатить штраф 100 тыс. рублей. 

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15:05, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
127
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#дороги