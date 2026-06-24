Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число субъектов России, в которых будут использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на сентябрьских выборах в Госдуму РФ, а также на совмещённых с ними муниципальных выборах. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия России.

Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, информационные ресурсы дистанционного электронного голосования будут включены в так называемые «белые списки» для того, чтобы перебои в работе мобильного интернета в некоторых регионах не помешали проведению выборов.

В этом году ДЭГ будет использоваться в 33 субъектах России, включая Москву. Электронным голосованием будет охвачено 48,4 млн избирателей.

Также с этого года появиться нововведение.

«Если избиратель не смог по каким-либо причинам проголосовать дистанционно (ДЭГ), он сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Члены УИК проверят, не голосовал ли этот избиратель дистанционно или на другом избирательном участке, и ему выдадут бумажный бюллетень», — рассказала председатель ЦИК.

Отметим, впервые электронное голосование использовалось в Удмуртии на муниципальных выборах в сентябре 2025 года. Новый способ голосования могли опробовать жители Ижевска, Можги, Кизнерского и Можгинского районов.

Напомним, выборы в Госдуму России в этом году назначены на 20 сентября. Однако само голосование вновь будет растянуто на три дня — с 18 по 20 сентября.