Всего ДЭГ будет проводиться в 33 регионах, включая Москву.
Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число субъектов России, в которых будут использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на сентябрьских выборах в Госдуму РФ, а также на совмещённых с ними муниципальных выборах. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия России.
Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, информационные ресурсы дистанционного электронного голосования будут включены в так называемые «белые списки» для того, чтобы перебои в работе мобильного интернета в некоторых регионах не помешали проведению выборов.
В этом году ДЭГ будет использоваться в 33 субъектах России, включая Москву. Электронным голосованием будет охвачено 48,4 млн избирателей.
Также с этого года появиться нововведение.
«Если избиратель не смог по каким-либо причинам проголосовать дистанционно (ДЭГ), он сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Члены УИК проверят, не голосовал ли этот избиратель дистанционно или на другом избирательном участке, и ему выдадут бумажный бюллетень», — рассказала председатель ЦИК.
Отметим, впервые электронное голосование использовалось в Удмуртии на муниципальных выборах в сентябре 2025 года. Новый способ голосования могли опробовать жители Ижевска, Можги, Кизнерского и Можгинского районов.
Напомним, выборы в Госдуму России в этом году назначены на 20 сентября. Однако само голосование вновь будет растянуто на три дня — с 18 по 20 сентября.
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