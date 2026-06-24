Ижевск. Удмуртия. Ленинский районный суд Ижевска назначил административный штраф 46-летнему местному жителю за публичную демонстрацию татуировок с элементами нацистской символики. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.



8 мая 2026 года мужчина, находясь на привокзальной площади ижевского железнодорожного вокзала, демонстрировал татуировки на левой руке. Изображения содержали элементы, имеющие сходство до степени смешения с нацистской символикой: орел, крест и свастика. В судебном заседании правонарушитель признал вину и пояснил, что нанес татуировки в молодости и в сейчас намерен их свести.



Судья назначил мужчине штраф в размере 1000 рублей.



