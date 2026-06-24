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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчанина оштрафовали за демонстрацию татуировки с нацистской символикой накануне Дня Победы

09:30, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчанина оштрафовали за демонстрацию татуировки с нацистской символикой накануне Дня Победы
09:30, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
102
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Мужчина находился на ЖД-вокзале.

Ижевск. Удмуртия. Ленинский районный суд Ижевска назначил административный штраф 46-летнему местному жителю за публичную демонстрацию татуировок с элементами нацистской символики. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии. 

8 мая 2026 года мужчина, находясь на привокзальной площади ижевского железнодорожного вокзала, демонстрировал татуировки на левой руке. Изображения содержали элементы, имеющие сходство до степени смешения с нацистской символикой: орел, крест и свастика. В судебном заседании правонарушитель признал вину и пояснил, что нанес татуировки в молодости и в сейчас намерен их свести.

Судья назначил мужчине штраф в размере 1000 рублей.
 
 

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09:30, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
102
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд