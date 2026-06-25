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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более 400 новых деревьев высадят к осени на улице Удмуртской в Ижевске

09:45, 25 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Более 400 новых деревьев высадят к осени на улице Удмуртской в Ижевске
09:45, 25 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#деревья\n#благоустройство\n#аварийные деревья
Источник фото: скриншот видео администрации Ижевска
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Сейчас подрядчик убирает старые и больные растения.

Ижевск. Удмуртия. На улице Удмуртской в Ижевске появятся 430 новых деревьев. Об этом сообщает администрация города.

Деревья посадят к осени в рамках комплексного благоустройства улицы. Они появятся взамен больных и старых деревьев.

Дендрологи осмотрели все насаждения вдоль улицы и решили убрать те, которые угрожают пешеходам и машинам. Отмечается, что многим деревьям больше 80 лет. Под вырубку попадают тополя, клёны и другие породы. Рабочие уже начали их уборку.

Напомним, что с 22 июня на улице Удмуртской ограничили движение для обновления дорожного полотна. В первый день на улице образовались пробки, но после корректировки схемы движения транспорта заторы не наблюдаются

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09:45, 25 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деревья\n#благоустройство\n#аварийные деревья