Ижевск. Удмуртия. На улице Удмуртской в Ижевске появятся 430 новых деревьев. Об этом сообщает администрация города.

Деревья посадят к осени в рамках комплексного благоустройства улицы. Они появятся взамен больных и старых деревьев.

Дендрологи осмотрели все насаждения вдоль улицы и решили убрать те, которые угрожают пешеходам и машинам. Отмечается, что многим деревьям больше 80 лет. Под вырубку попадают тополя, клёны и другие породы. Рабочие уже начали их уборку.

Напомним, что с 22 июня на улице Удмуртской ограничили движение для обновления дорожного полотна. В первый день на улице образовались пробки, но после корректировки схемы движения транспорта заторы не наблюдаются.