Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируют отдать дань памяти оружейникам, высадив аллею ко дню профессионального праздника, и изменить наполнение площади Оружейников.

Как сообщил премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов, аллею планируется высадить к 19 сентября. Пока Центром территориального развития Удмуртии формируется список подходящих мест. Решающий выбор будет за горожанами.

Об обсуждении другого проекта рассказал краевед Евгений Шумилов. Его планируется реализовать на площади Оружейников за Русским драмтеатром. С инициативой выступил фонд Е. Ф. Драгунова. Суть заключается в создании Аллеи славы Ижевского оружия, которая дополнит уже имеющийся на этой площади памятник ижевским кафтанщикам бюстами выдающихся конструкторов, работавших в Ижевске.

При этом Шумилов на своей странице раскритиковал планы установить «точные копии бюстов» Мосина, Токарева, Макарова, Симонова из тульской аллеи. Он также предложил перенести сами бюсты ближе к Михайловской колонне.

В комментариях Шумилову ответил президент Фонда Александр Дмитриев.

«Уважаемый Евгений Фёдорович! Не вводите читателей Вашей страницы в заблуждение! Вчера не было сказано ни слова про «точные копии бюстов Мосина, Токарева, Макарова, Симонова из тульской аллеи». Ваши оскорбительные инсинуации про «наполеоновские планы» и «бесцельное гуляние», не делают Вам чести. Так же, Вы ни словом не обмолвились, про памятник Драгунову Е. Ф., который присутствует в нашем проекте», — отметил Дмитриев.

Проект рассматривался на общественной комиссии в администрации Ижевска. Окончательного решения принято не было.