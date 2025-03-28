Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе второй день продолжается поиск двух детей, которые днём 27 марта вышли из дома и не вернулись. Об этом сообщается в группе Поисково-спасательного отряда Воткинск.

Пропали 11-летний Максим и 10-летний Артемий. Примерно в 15:00 27 марта они вышли из дома и, возможно, ушли на реку Сива.

Максим был одет: бордовая шапка, серая куртка, зелёные штаны, серые сапоги.

Артемий: чёрная шапка коричневая куртка, чёрные штаны и чёрные резиновые сапоги.

Мальчиков искали всю ночь. Поиски продолжаются. Как сообщает Центр помощи детям, последний раз их видели направляющимися к реке.

Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить по телефону ПСО Воткинск 8 (982) 795-93-91. Или в полицию 02 (102), 112.