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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Воткинском районе второй день ищут двух пропавших детей

09:06, 28 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Воткинском районе второй день ищут двух пропавших детей
09:06, 28 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
262
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#поиск детей\n#поиск пропавших детей\n#дети
Источник фото: скриншот Удмуртский Республиканский Центр помощи детям
262
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Последний раз их видели идущими в сторону реки.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе второй день продолжается поиск двух детей, которые днём 27 марта вышли из дома и не вернулись. Об этом сообщается в группе Поисково-спасательного отряда Воткинск.

Пропали 11-летний Максим и 10-летний Артемий. Примерно в 15:00 27 марта они вышли из дома и, возможно, ушли на реку Сива.

Максим был одет: бордовая шапка, серая куртка, зелёные штаны, серые сапоги.

Артемий: чёрная шапка коричневая куртка, чёрные штаны и чёрные резиновые сапоги.

Мальчиков искали всю ночь. Поиски продолжаются. Как сообщает Центр помощи детям, последний раз их видели направляющимися к реке.

Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить по телефону ПСО Воткинск 8 (982) 795-93-91. Или в полицию 02 (102), 112.

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09:06, 28 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
262
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#поиск детей\n#поиск пропавших детей\n#дети