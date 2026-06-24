Ижевск. Удмуртия. Врачи Первой РКБ провели уникальную операцию по удалению аневризмы подключичной артерии. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

65-летняя женщина обратилась к медикам с жалобами на пульсирующее образование в области шеи. Длительное время она не чувствовала дискомфорта, но КТ выявило редкую аневризму размером 5 на 4 см. Это расширение сосуда, при котором его стенки истончаются, нарушая кровоток.

Заболевание протекает бессимптомно вплоть до развития осложнений — тромбоза или разрыва с последующим внутренним кровотечением.

Бригада сосудистых хирургов 1 РКБ в составе Вячеслава Семенюты и Дианы Мурадовой провела сложное вмешательство. Они удалили аневризму и восстановили естественную анатомию артерии, сохранив кровоток в руке.

Сейчас пациентка проходит реабилитацию, её состояние удовлетворительное.