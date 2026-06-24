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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске хирурги удалили редкую аневризму подключичной артерии

11:21, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске хирурги удалили редкую аневризму подключичной артерии
11:21, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#хирургия
Источник фото: 1 РКБ
57
0

Такая патология встречается лишь в 1% случаев.

Ижевск. Удмуртия. Врачи Первой РКБ провели уникальную операцию по удалению аневризмы подключичной артерии. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

65-летняя женщина обратилась к медикам с жалобами на пульсирующее образование в области шеи. Длительное время она не чувствовала дискомфорта, но КТ выявило редкую аневризму размером 5 на 4 см. Это расширение сосуда, при котором его стенки истончаются, нарушая кровоток.

Заболевание протекает бессимптомно вплоть до развития осложнений — тромбоза или разрыва с последующим внутренним кровотечением.

Бригада сосудистых хирургов 1 РКБ в составе Вячеслава Семенюты и Дианы Мурадовой провела сложное вмешательство. Они удалили аневризму и восстановили естественную анатомию артерии, сохранив кровоток в руке.

Сейчас пациентка проходит реабилитацию, её состояние удовлетворительное.

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11:21, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#хирургия