Ижевск. Удмуртия. Сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР «Соболь» и ОМОН «Барс» провели в Удмуртии рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Удмуртской Республике.

Всего к ответственности привлекли 216 человек. Из них 52 лица незаконно работали в России, ещё 97 нарушили режим пребывания в стране. Общая сумма назначенных штрафов превысила 620 тысяч рублей. 14 иностранцев суд постановил выдворить за пределы РФ, ещё 34 людяи закрыли въезд в страну.

Кроме того, по фактам фиктивной постановки на учёт по месту пребывания возбуждено восемь уголовных дел.