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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии за неделю оштрафовали более 200 нарушителей-мигрантов

11:58, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии за неделю оштрафовали более 200 нарушителей-мигрантов
11:58, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мигранты
Источник фото: Управление Росгвардии по Удмуртия
39
0

14 иностранцев выдворят из страны, ещё 34 — не пустят обратно.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР «Соболь» и ОМОН «Барс» провели в Удмуртии рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Удмуртской Республике.

Всего к ответственности привлекли 216 человек. Из них 52 лица незаконно работали в России, ещё 97 нарушили режим пребывания в стране. Общая сумма назначенных штрафов превысила 620 тысяч рублей. 14 иностранцев суд постановил выдворить за пределы РФ, ещё 34 людяи закрыли въезд в страну.

Кроме того, по фактам фиктивной постановки на учёт по месту пребывания возбуждено восемь уголовных дел.

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11:58, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мигранты