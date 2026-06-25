Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Двое браконьеров из Нефтекамска оштрафованы на 50 тысяч рублей за незаконный вылов рыбы в Каме

09:30, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Двое браконьеров из Нефтекамска оштрафованы на 50 тысяч рублей за незаконный вылов рыбы в Каме
09:30, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
139
0
#Удмуртия\n#браконьеры
Источник фото: Пресс-служба судов Удмуртии
139
0

Нарушителей задержали на особо охраняемой природной территории в Каракулинском районе

Ижевск. Удмуртия. Сарапульский районный суд вынес приговор в отношении двух жителей Нефтекамска, которые сетями незаконно ловили рыбу в Каме. Мужчины признаны виновными по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Суд установил, что в октябре 2025 года браконьеры на резиновой лодке вели промысел вблизи деревни Усть-Бельск Каракулинского района. Эта территория относится к особо охраняемой природной зоне. Не имея разрешения на вылов, они с помощью рыболовной сети добыли рыбу на общую сумму 57 675 рублей.

Нарушителей выследили сотрудники Росприродохраны с использованием прибора ночного видения, после чего их задержали. Причиненный ущерб злоумышленники возместили в полном объеме.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признательные показания подсудимых и активное способствование расследованию, назначив каждому наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:30, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
139
0
#Удмуртия\n#браконьеры