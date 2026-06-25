Ижевск. Удмуртия. Сарапульский районный суд вынес приговор в отношении двух жителей Нефтекамска, которые сетями незаконно ловили рыбу в Каме. Мужчины признаны виновными по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Суд установил, что в октябре 2025 года браконьеры на резиновой лодке вели промысел вблизи деревни Усть-Бельск Каракулинского района. Эта территория относится к особо охраняемой природной зоне. Не имея разрешения на вылов, они с помощью рыболовной сети добыли рыбу на общую сумму 57 675 рублей.

Нарушителей выследили сотрудники Росприродохраны с использованием прибора ночного видения, после чего их задержали. Причиненный ущерб злоумышленники возместили в полном объеме.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признательные показания подсудимых и активное способствование расследованию, назначив каждому наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.