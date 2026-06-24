Завьялово. Удмуртия. На сессии совета депутатов Завьяловского района путём тайного голосования избрали нового главу муниципального образования. Им стал Константин Красноперов, сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв.

Вместе с кандидатом программу развития района представил заместитель генерального директора одной из ижевских компаний Евгений Бунтов. Ранее он занимал пост начальника управления благоустройства Ижевска, но покинул его в апреле 2024 года.

Константин Красноперов приступит к обязанностям в ближайшее время.

Напомним, бывший глава Завьяловского района Константин Русинов находится под следствием по делу о превышении должностных полномочий.