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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Завьяловском районе избрали нового главу

13:28, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Завьяловском районе избрали нового главу
13:28, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
424
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#власть
Источник фото: администрация главы и правительства Удмуртии.
424
0

Им стал Константин Красноперов, которого поддержало большинство депутатов.

Завьялово. Удмуртия. На сессии совета депутатов Завьяловского района путём тайного голосования избрали нового главу муниципального образования. Им стал Константин Красноперов, сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв.

Вместе с кандидатом программу развития района представил заместитель генерального директора одной из ижевских компаний Евгений Бунтов. Ранее он занимал пост начальника управления благоустройства Ижевска, но покинул его в апреле 2024 года. 

Константин Красноперов приступит к обязанностям в ближайшее время.

Напомним, бывший глава Завьяловского района Константин Русинов находится под следствием по делу о превышении должностных полномочий.

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13:28, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
424
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#власть