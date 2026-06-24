Ижевск. Удмуртия. Для ижевчан на Центральной площади устроят бесплатные мастер-классы по вальсу (12+). Об этом сообщает администрация города.

Мастер-классы проведут в рамках фестиваля искусств «На родине П.И. Чайковского» (6+). Отмечается, что к середине XIX века вальс танцевали на всех светских мероприятиях. В результате этот танец стал неотъемлемой частью русской бальной культуры.

Уроки вальса проведут 26 июня в 15:30 и 5 июля в 19:00. Они состоятся в шатре «Бальный дом», которой расположится напротив Театра оперы и балета на Центральной площади Ижевска. Во время мастер-класса ведущий покажет основные фигуры вальса и поделится секретами, как двигаться плавно и изящно.

Мероприятие бесплатное, но чтобы стать участником, нужно заранее зарегистрироваться по ссылке.

Также на время фестиваля в «Бальном доме» пройдут и другие мастер-классы: