Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Мастер-классы по вальсу пройдут на Центральной площади Ижевска

17:11, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Мастер-классы по вальсу пройдут на Центральной площади Ижевска
17:11, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мастер-класс\n#танцы
Источник фото: ИИ
77
0

А также желающие узнают будуарные секреты и чайные традиции XIX века.

Ижевск. Удмуртия. Для ижевчан на Центральной площади устроят бесплатные мастер-классы по вальсу (12+). Об этом сообщает администрация города.

Мастер-классы проведут в рамках фестиваля искусств «На родине П.И. Чайковского» (6+). Отмечается, что к середине XIX века вальс танцевали на всех светских мероприятиях. В результате этот танец стал неотъемлемой частью русской бальной культуры.

Уроки вальса проведут 26 июня в 15:30 и 5 июля в 19:00. Они состоятся в шатре «Бальный дом», которой расположится напротив Театра оперы и балета на Центральной площади Ижевска. Во время мастер-класса ведущий покажет основные фигуры вальса и поделится секретами, как двигаться плавно и изящно.

Мероприятие бесплатное, но чтобы стать участником, нужно заранее зарегистрироваться по ссылке.

Также на время фестиваля в «Бальном доме» пройдут и другие мастер-классы:

  • 25 июня в 13:00, 15:30, 17:30 состоятся мастер-классы «Чайные традиции XIX века» (12+);
  • 26 июня в 13:00 эксперты научит желающих создавать пенку для умывания (18+);
  • 26 июня в 15:30 начнётся интерактивный мастер-класс по дамской моде XIX века (18+). 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:11, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мастер-класс\n#танцы