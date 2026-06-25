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В Киясово выбирают растения для озеленения улицы Советской

09:57, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Киясово выбирают растения для озеленения улицы Советской
09:57, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Киясово\n#Удмуртия\n#озеленение
Источник фото: Скриншот
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Жителей приглашают принять участие в опросе на портале госуслуг

Киясово. Удмуртия. Глава Киясовского района Сергей Кирющенков пригласил местных жителей принять участие в опросе по благоустройству улицы Советской.

На завершающем этапе работ планируется высадка деревьев и кустарников. Мнение граждан поможет определить, какие именно виды растений высадят вдоль улицы. Опрос проводится на портале госуслуг.

Жителям предлагают на выбор деревья: тополь пирамидный, иву Булат, клён остролистный, боярышник, каштан, рябину и липу. Также можно выбрать кустарники: дёрен, жасмин, спирею и лапчатку.

 

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09:57, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Киясово\n#Удмуртия\n#озеленение