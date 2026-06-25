Киясово. Удмуртия. Глава Киясовского района Сергей Кирющенков пригласил местных жителей принять участие в опросе по благоустройству улицы Советской.

На завершающем этапе работ планируется высадка деревьев и кустарников. Мнение граждан поможет определить, какие именно виды растений высадят вдоль улицы. Опрос проводится на портале госуслуг.

Жителям предлагают на выбор деревья: тополь пирамидный, иву Булат, клён остролистный, боярышник, каштан, рябину и липу. Также можно выбрать кустарники: дёрен, жасмин, спирею и лапчатку.