Жителей приглашают принять участие в опросе на портале госуслуг
Киясово. Удмуртия. Глава Киясовского района Сергей Кирющенков пригласил местных жителей принять участие в опросе по благоустройству улицы Советской.
На завершающем этапе работ планируется высадка деревьев и кустарников. Мнение граждан поможет определить, какие именно виды растений высадят вдоль улицы. Опрос проводится на портале госуслуг.
Жителям предлагают на выбор деревья: тополь пирамидный, иву Булат, клён остролистный, боярышник, каштан, рябину и липу. Также можно выбрать кустарники: дёрен, жасмин, спирею и лапчатку.
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