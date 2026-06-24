Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за май цены практически не изменились — за отчётный период стоимость товаров и услуг упала на 0,01%. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка России.

Годовая инфляция замедлилась в мае до 6,20% после 6,33% — в апреле.

Сильнее всего подешевели продукты питания.

«Продолжилось снижение цен на фрукты (бананы, апельсины) и тепличные овощи (огурцы, помидоры). На снижение стоимости бананов и апельсинов повлияло укрепление рубля, так как они завозятся из-за рубежа. Огурцы и помидоры подешевели, поскольку весной расходы аграриев на обогрев и освещение теплиц снижаются», — говорится в сообщении.

Непродовольственные товары, напротив, несколько подорожали. Из них сильнее всего цены выросли на телерадиотовары, средства связи, медицинские товары и печатные издания.

«В то же время снизились цены на мониторы для персональных компьютеров, стиральные машины и роботы-пылесосы. Этому способствовали охлаждение спроса в условиях высоких ставок по кредитам и укрепление рубля. За год мониторы подешевели на 4,17%, стиральные машины — на 4,79%, роботы-пылесосы – на 1,73%», — отмечают в Банке России.

Цены на услуги за май выросли заметнее всего. Стали дороже санаторно-оздоровительные услуги и билеты на поезда, также выросла стоимость отдыха на Черноморских курортах.

«Это связано с сезонным ростом спроса на них: в мае в наблюдение Росстата попадают бронирования на месяц вперед, поэтому учитываются цены летнего сезона. За 12 месяцев отдых на Черном море подорожал на 15,41%, санаторно-оздоровительные услуги — на 8,81%», — говорится в сообщении.

Несмотря на снижение годовой инфляции в Удмуртии, она продолжает оставаться выше, чем в целом по стране — 5,31%.